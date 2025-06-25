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Британия закупит у США больше 10 истребителей, способных нести ядерное оружие

Reuters: Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35
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Нина Падалко/РИА Новости

Великобритания намерена закупить у США больше 10 истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, речь идет минимум о 12 самолетах. Как отмечают на Даунинг-стрит, покупка истребителей компании Lockheed Martin позволит военно-воздушным силам Великобритании впервые с момента окончания Холодной войны нести ядерное оружие.

24 июня стало известно о содержании стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства. В частности, в ней говорится, что Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории. В документе отмечается, что подобная угроза для королевства появилась впервые за многие годы.

В конце марта газета The Times писала, что Британия приобретет у США партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их. Отмечалось, что Лондон закупит американские самолеты вместо европейских Eurofighter Typhoon, на приобретении которых настаивал один из крупнейших британских профсоюзов Unite.

Ранее генсек НАТО призвал британцев защищаться от России.

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