В США планируют разработать беспилотную версию истребителя F-35

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin намерена создать новую версию истребителя пятого поколения F-35, которую оснастят системой автономного управления и наделят способностью выполнять задачи без пилота. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на генерального директора компании Джеймса Тайклета.

По его словам, летные испытания новой версии могут начаться через два-три года.

При этом F-35 уже обладает отдельными элементами беспилотных технологий. Lockheed Martin планирует использовать свои последние наработки, которые готовились для собственной модели истребителя шестого поколения, для создания полностью автономной версии боевого самолета.

Также потенциальные улучшения в рамках модернизации включают улучшение покрытия для обеспечения малозаметности, переработку сопел двигателя, изменение внешнего вида и достижение новых возможностей радиоэлектронной борьбы.

21 мая журнал The National Interest сообщил, что новые российские и китайские радары научились обнаруживать и отслеживать американские истребители F-35. По данным издания, главным преимуществом США в воздушном пространстве долгое время была способность наносить удары по любой цели, оставаясь при этом незамеченными. Теперь ситуация изменилась, что ставит под угрозу возможности американских военных самолетов.

Ранее в США нашли ошибку в словах Трампа о разработке нового истребителя F-55.