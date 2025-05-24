В США заявили о массовых увольнениях в Совете нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

Первая волна увольнений состоялась 23 мая. Соответствующие уведомления получили сотрудники, специализирующиеся на «важных геополитических вопросах», отмечает источник.

По данным агентства Reuters в Белом доме планируют сократить число сотрудников в Совете безопасности до 50 человек.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует масштабные сокращения в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других спецслужбах. Администрация президента намерена уволить не менее 1,2 тыс. из 22 тыс. сотрудников ЦРУ.

Сообщалось также, что Трамп может сократить деятельность Госдепа в Африке.

Ранее в Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе.