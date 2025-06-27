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Депутат Верховной рады Украины раскрыл планы Зеленского против России

Дубинский: Зеленский намерен использовать дроны против РФ в огромных масштабах
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Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, после участия Зеленского в саммите НАТО стало понятно, о чем он говорил с «британским монархом и чиновниками».

Дубинский добавил, что план состоит в том, что «Украина должна превратиться в дронландию» — в страну, которая изготавливает по одному дрону на каждого трудоустроенного гражданина.

Парламентарий считает, что украинская сторона планирует беспилотниками «с утра до вечера засыпать Россию, не имея другого оружия».

До этого сообщалось, что саммит Евросоюза не смог принять заявление в поддержку Киева, документ заблокировала Венгрия.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отмечал, что НАТО нечего делать на Украине, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

Также Орбан заявил, что Россия — не угроза для Европы. Главной опасностью, по его мнению, является потеря конкурентоспособности.

Ранее встреча Зеленского с Трампом не оправдала ожиданий Киева.

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