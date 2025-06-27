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Депутат Рады объяснил, кто выиграл от провала Зеленского на саммите НАТО

Депутат Рады Дубинский: РФ выиграла от провала Зеленского на саммите НАТО
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Alina Smutko/Reuters

Из-за провала украинского президента Владимира Зеленского на прошедшем саммите НАТО Россия может записать на свой счет очередную победу, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По сути, Зеленский не получил никаких гарантий, которые бы укрепили позицию украинской стороны перед переговорами. <...> Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы — из-за неспособности это сделать. А в «плюсе» опять русские», — посетовал парламентарий.

24—25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

После саммита в Кремле назвали милитаристскую политику Европы печальным фактом.

Ранее Орбан пояснил, почему нельзя принять Украину в ЕС.

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