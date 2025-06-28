В МИД РФ прокомментировали заявление Баку по поводу задержаний на Урале

Захарова: ситуация с рейдами в Екатеринбурге находится под контролем силовиков

Ситуация с задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге, которая вызвала негативную реакцию Баку, в настоящее время находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Временный поверенный в делах Российской Федерации [Петр] Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов», — сказала дипломат.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать прошедшие накануне задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца.

Вчера силовики обыскали более 10 квартир, в которых проживали иностранцы, и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Азербайджане закроют представительство Красного Креста.