В Азербайджане закроют представительство Красного Креста

В ближайшее время в Азербайджане прекратит свою деятельность представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление азербайджанской государственной Комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

«В связи с этим доводим до сведения семей пропавших без вести граждан, что Государственная Комиссия и соответствующие государственные органы принимают неотложные меры для выяснения судьбы пропавших граждан Азербайджана. В частности, на освобожденных от оккупации территориях (Карабахский регион. – «Газета.Ru») интенсивно проводятся поисковые, раскопочные и эксгумационные работы, идентификация обнаруженных останков, а также передача идентифицированных останков без вести пропавших шахидов их семьям», — сказано в заявлении.

В марте правительство Азербайджана уведомило представительство МККК в республике о намерении закрыть эту структуру.

Как сообщало информационное агентство Азербайджана AПА, мотивацией для прекращения деятельности представительства международной организации названо «отсутствие необходимости» в Красном Кресте на территории страны. При этом Баку не прекращает сотрудничество с международными структурами, писало агентство.

Ранее Русский дом в Баку приостановил свою деятельность.