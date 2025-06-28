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Зеленский наградил президента Польши орденом Свободы

Зеленский вручил президенту Польши Дуде орден Свободы
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Czarek Sokolowski/AP

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Польши Анджея Дуду орденом Свободы. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы администрации Киева.

В документе указано, что награду Дуде вручили «за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

28 июня президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев, где он должен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщил польский телеканал TVP Info, этот визит главы государства имеет характер «прощального», так как президент уходит со своего поста 6 августа.

На железнодорожном вокзале польского лидера встречал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Президент Дуда стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена полномасштабной агрессии РФ. Мы благодарны ему и всем полякам, которые продемонстрировали настоящую солидарность с Украиной», — написал украинский дипломат в соцсети Х.

До этого избранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил свою позицию против быстрого вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важно учитывать интересы других стран, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Украины.

Ранее избранный президент Польши напомнил Зеленскому о нерешенных проблемах прошлого.

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