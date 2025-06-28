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Российский дипломат призвала Францию прекратить «бряцать оружием»

Дипломат Жданова: Франции следует прекратить «бряцать оружием»
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Depositphotos

Франции следует прекратить «бряцать оружием» и разжигать предвоенные настроения в Европе. Об этом РИА Новости заявила новая глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Безусловно, мы готовы к любому развитию событий и именно в таком ключе осуществляется наше планирование в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — сказала дипломат.

По словам Ждановой, Франция закрепилась в роли главного милитариста Европы. Глава делегации отметила, что об это свидетельствуют заявления французского президента Эммануэля Макрона о размещении самолетов страны в разных частях Европы.

24 июня посол Франции в России Николя де Ривьер сообщил, что страны Евросоюза и Франция пока не достигли никаких договоренностей, которые бы касались распространения французского «ядерного зонтика» в другие европейские страны. По его словам, идея представляет собой предложение для открытия дискуссий.

Ранее в МИД РФ предложили экс-президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики.

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