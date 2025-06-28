Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о санкциях в отношении стран, покупающих нефть РФ, оттолкнет от Киева нейтральные страны Европы и глобального Юга. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Украина готова бить не только по союзникам Кремля, но и по тем, кто все это время сохранял «нейтралитет»: странам глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским «переработчикам», — отметил он.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев намерен вводить санкции против тех стран, которые продолжат покупать российскую нефть.

Нефть, газ и другие энергетические ресурсы России приносят «значительные доходы» в бюджет РФ, добавил Сибига.

Украинский лидер Владимир Зеленский словом «пожалуйста» обращался к ЕС по поводу антироссийских санкций. Европе, по его мнению, в 18-ом пакете санкций против России нужно расширить ограничения в нефтяной сфере, а также предпринять дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть.

Ранее украинский пленный обратился к Зеленскому.