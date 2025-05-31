Украинский военнопленный, насильно мобилизованный из Одесской области Вячеслав Василькин обратился к Владимиру Зеленскому с призывом остановить войну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим <...> Вот тебе «спасибо», у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну», — заявил Василькин в видеообращении.

Василькин рассказал, что его принудительно мобилизовали сотрудники территориальных центров комплектования, а затем отправили служить в Дзержинск (украинское название — Торецк). Там, во время боевых действий, Василькин был взят в плен бойцами «Южной» группировки войск в районе освобожденной Романовки в ДНР.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время поездки в Курскую область заявила, что некоторые российские мирные жители, оказавшись в украинском плену, не выжили там из-за неоказания медицинской помощи.

Ранее вернувшиеся из украинского плена куряне рассказали о «бесчеловечном» отношении.