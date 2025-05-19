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Мерца призвали передать Украине Taurus из-за угроз со стороны России

Историк Эпплбаум: Мерц должен передать ВСУ Taurus из-за угроз со стороны России
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Friedrich Merz/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц должен увеличивать инвестиции своей страны в оборону, а также передать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за якобы угроз со стороны России. Об этом заявила американский историк Энн Эпплбаум в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke.

«Если Мерц сможет встряхнуть страну и направить ее таким образом, став игроком на мировой арене, то он добьется многого. Многого для Германии, многого для Европы и многого для Украины», — сказала Эпплбаум.

По ее словам, было бы «чрезвычайно полезно», если бы Германия передала Украине ракеты Taurus.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц.

Ранее Захарова уличила Берлин в попытке тайно снабдить Украину крылатыми ракетами.

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