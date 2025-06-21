Немецкие политики подали заявления в прокуратуру ФРГ на Мерца

BZ: в ФРГ обвинили Мерца в лексике нациста после его слов об Израиле

Порядка 20 немецких политиков и деятелей культуры подали заявление в прокуратуру на канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его высказывания о действиях Израиля в Иране. Об этом пишет газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на заявление.

«Фоном для этого стали заявления, сделанные канцлером на полях саммита G7 в Канаде. Говоря о войне на Ближнем Востоке, Мерц сказал: «Это грязная работа, которую делает Израиль, для всех нас». Критики назвали заявление бесчеловечным», — говорится в публикации.

BZ отмечает, что жалоба была подписана 20 деятелями культуры, музыкантами и публицистами, ее направили в федеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина. Мерца обвиняют в нарушении принципов мирного сосуществования, а также в использовании риторики, схожей с лексикой нацистов.

В качестве подтверждения своих слов была приведена во внимание историческая справка, как в начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдал массовое уничтожение 34 000 евреев в течение 48 часов в Бабьем Яру как «грязную работу, используя тот же циничный язык».

Накануне президент президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает «гитлеровским делирием», толкая мир к катастрофе, который сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь и всего мира. Политик призвал лидеров России, Египта, Турции, Китая и Саудовской Аравии «остановить безумие Нетаньяху».

Ранее Нетаньяху назвал отмену свадьбы своего сына личной ценой в конфликте с Ираном.