Сенат США рассмотрел резолюцию о запрете атаковать Иран без одобрения конгресса

The Hill: сенат США не принял резолюцию, ограничивающую Трампа в атаках по Ирану

Сенат США не принял резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу атаковать в будущем Иран без одобрения конгресса. Об этом сообщает The Hill.

Это произошло менее чем через неделю после нанесения ударов американскими ракетами по иранским ядерным объектам.

«Он сделал это (...) решительно, он сделал это в соответствии с конституцией. Я считаю, что эта резолюция не нужна», добавив, что она «помешала бы президенту защищать нас в будущем», — заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо.

Отмечается, что подавляющее большинство республиканцев поприветствовали решение Трампа о нанесении ударов по Ирану. По итогам голосования резолюцию поддержали 47 сенаторов, не одобрили — 53 (для принятия требовался 51 голос).

По словам автора резолюции сенатора от демократической партии Тима Кейна, события прошлой недели показали масштабы войны, которые не позволяют американцам «зависеть от решений кого-то одного».

До этого Трамп заявил, что США без раздумий снова атакуют Иран, если Тегеран вновь начнет обогащать уран до уровня, который беспокоит Вашингтон.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.