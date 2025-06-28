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В США заявили, что Зеленский потерял связь с реальностью

Офицер Дэвис: Зеленский в очередной раз подтвердил потерю связи с реальностью
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Jaimi Joy/Reuters

Речь украинского лидера Владимира Зеленского в Совете Европы, а также аплодисменты ему со стороны евродепутатов говорят о помутнении рассудка в ЕС. Об этом на своем YouTube-канале заявил подполковник ВС США в отставке Дениел Дэвис.

«Самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью», — подчеркнул он.

Американский военный предположил, что европейские лидеры «скармливают» парламентариям фразы про якобы победу Украины.

До этого бельгийский депутат Европарламента Руди Кеннес заявлял, что у Европы отсутствует четкое видение урегулирования украинского конфликта.

Политик подчеркнул, что европейским странам необходимо осознать: Россия останется их соседом, независимо от текущих разногласий.

Ранее Зеленский словом «пожалуйста» обратился к ЕС по поводу антироссийских санкций.

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