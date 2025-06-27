Евродепутат Кеннес: у ЕС нет видения по урегулированию конфликта на Украине

У Европы отсутствует четкое видение урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил бельгийский депутат Европарламента Руди Кеннес.

Политик подчеркнул, что европейским странам необходимо осознать: Россия останется их соседом, независимо от текущих разногласий.

«Мы упустили возможность достичь договоренностей по Украине. Россия может нравиться или нет, но это наш сосед, который никуда не исчезнет», — сказал чиновник.

Евродепутат выразил скепсис относительно наличия у ЕС продуманного плана действий.

«Видим ли мы четкую стратегию? Ощущается ли лидерство? Пока я этого не наблюдаю. Фактически, мы просто следуем тому, что говорит нам дядя Сэм», — отметил он.

В пятницу агентство Bloomberg писало, что Европа опасается закупать оружие у США из-за политики, которую ведет американский президент Дональд Трамп в отношении России, а также непредсказуемости внешней политики Соединенных Штатов.

Ранее Зеленский словом «пожалуйста» обратился к ЕС по поводу антироссийских санкций.