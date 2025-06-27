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СМИ: ЦАХАЛ приказывал стрелять по безоружным жителям Газы

Haaretz: ЦАХАЛ приказывал стрелять по палестинцам у пунктов раздачи гумпомощи
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Abd Elhkeem Khaled/Reuters

Командиры Армии обороны Израиля отдавали приказы открывать огонь по жителям сектора Газа, находящимся вблизи пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом пишет газета Haaretz.

«Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что главный военный прокурор поручил провести расследование в связи с подозрениями в совершении военных преступлений в районе пунктов раздачи гуманитарной помощи.

20 мая генерал-лейтенант Эяль Замир, возглавляющий Генеральный штаб Армии обороны Израиля, сообщил о расширении военных действий ЦАХАЛ на территории Сектора Газа. Он подчеркнул, что данная кампания осуществляется исключительно в целях самообороны государства, однако Тель-Авив готов к изменению стратегии, если будет заключена договоренность о высвобождении удерживаемых лиц.

Ранее Израиль предупредил жителей Газы о новых ударах по анклаву.

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