СМИ: ЦАХАЛ приказывал стрелять по безоружным жителям Газы

Командиры Армии обороны Израиля отдавали приказы открывать огонь по жителям сектора Газа, находящимся вблизи пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом пишет газета Haaretz.

«Израильские солдаты в Газе рассказали Haaretz, что за последний месяц армия намеренно открывала огонь по палестинцам возле мест раздачи помощи. Из разговоров с офицерами и солдатами выяснилось, что командиры приказывали войскам стрелять по толпе, чтобы прогнать или разогнать ее, даже если было ясно, что она не представляет угрозы», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что главный военный прокурор поручил провести расследование в связи с подозрениями в совершении военных преступлений в районе пунктов раздачи гуманитарной помощи.

20 мая генерал-лейтенант Эяль Замир, возглавляющий Генеральный штаб Армии обороны Израиля, сообщил о расширении военных действий ЦАХАЛ на территории Сектора Газа. Он подчеркнул, что данная кампания осуществляется исключительно в целях самообороны государства, однако Тель-Авив готов к изменению стратегии, если будет заключена договоренность о высвобождении удерживаемых лиц.

Ранее Израиль предупредил жителей Газы о новых ударах по анклаву.