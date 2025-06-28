В Совфеде назвали претендента на глупость года

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал претендента на глупость года. По его мнению, вступить в конкуренцию решил датский генерал Серен Андерсен, который опасается присутствия РФ в Гренландии.

Он отметил, что ранее на первое место претендовал президент Франции Эммануэль Макрон с его заявлением о том, что он якобы «видит русских у ворот Парижа».

«Теперь его перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании, который опасается появления русских в Гренландии. Трамп его не беспокоит, а вот из-за «русских в Гренландии» покой он потерял», — сказал Пушков.

Глава Арктического командования Дании Серен Андерсен заявлял, что в его стране не боятся планов Соединенных Штатов по Гренландии, но опасаются России. По его словам, Дания усиливает оборону острова на фоне нестабильной международной обстановки, чтобы иметь возможность отреагировать на изменение поведения Российской Федерации в этом регионе.

До этого Пушков заявлял, что в европейские лидеры «скрежещут зубами», но ничего не могут поделать со снятием вопроса вступления Украины в НАТО с повестки дня.

Ранее в США призвали «закрыть двери» НАТО для Украины.