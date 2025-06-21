Пушков высказался о снятии вопроса вступления Украины в НАТО

Пушков: Запад бессилен перед снятием вопроса принятия Украины в НАТО с повестки

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что в европейские лидеры «скрежещут зубами», но ничего не могут поделать со снятием вопроса вступления Украины в НАТО с повестки дня.

По словам сенатора, президент США Дональд Трамп отказывается обсуждать Украину, а в его окружении не хотят ему эту тему «навязывать».

«Того и гляди, Трамп и с саммита альянса уедет, как уехал со встречи «Большой семерки», — говорится в сообщении.

Пушков отметил, что саммит НАТО при таком раскладе может обернуться провалом.

21 июня стало известно, что на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня не будет заседания совета альянса по Украине.Также нет ясности по поводу участия в мероприятии президента Владимира Зеленского. Организаторы решили сократить повестку после того, как американский лидер внезапно покинул саммит G7, поскольку они «не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог разрешить».

До этого политолог Вадим Трухачев заявил, что 51-й саммит «Большой семерки», который проходил с 15 по 17 июня в провинции Альберта (Канада), подтвердил наличие разногласий между президентом США и остальными членами G7. По его словам, своеобразную пощечину получил и президент Украины Владимир Зеленский, который надеялся встретиться с Трампом.

Ранее в США призвали «закрыть двери» НАТО для Украины.