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В США призвали «закрыть двери» НАТО для Украины

FA: страны НАТО не примут Украину в альянс из-за страха столкновения с Россией
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Yves Herman/Reuters

Страны-участницы альянса «закроют двери» для Украины из-за страха прямого столкновения с Россией. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Несмотря на прошлые обещания принять Украину в НАТО, консенсус внутри альянса о приглашении республики так и не был достигнут и вряд ли материализуется в обозримом будущем. При этом страны — члены Североатлантического альянса четко дали понять, что не считают защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией, говорится в статье.

Отмечается, что «притворство» стран Европы о вступлении Украины в НАТО еще сильнее ослабляет позицию республики, потому что Киев «неизбежно потерпит неудачу в этом вопросе».

Отказ Украины от вступления в альянс не только облегчил бы переговоры с Россией о прекращении огня, но и позволил бы говорить с Киевом начистоту, «вместо того, чтобы продолжать давать обещания, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены», подытожил автор публикации.

Ранее глава МИД Литвы отказал Украине в приглашении в НАТО.

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