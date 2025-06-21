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Захарова назвала самый ценный ресурс России

Захарова: молодежь является самым ценным ресурсом России
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Молодежь является самым ценным ресурсом России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что у России много ценных ресурсов: природные, геополитические, стратегические ресурсы, «молодежь — самый ценный».

Захарова подчеркнула, что семья и государство должны прививать молодым россиянам морально-этические и нравственные ценности и заботиться о них, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других.

Сейчас многополярный мир только оформляется, а его актором будут современные молодые люди — активные, открытые миру, образованные, добавила представитель МИД РФ. По ее словам, с целью интеграции молодежи крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят разные молодежные форумы.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.

Ранее Захарова посоветовала молодому поколению «не отвлекаться на информационный мусор».

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ПМЭФ – 2025
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