США пообещали Руанде и ДР Конго крупные инвестиции в экономику

Соединенные Штаты рассматривают возможность инвестировать в сферу добычи минералов в Руанде и Демократической республике (ДР) Конго, если две страны заключат мирное соглашение. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналисты утверждают, что Вашингтон заинтересован в добыче олова, тантала и вольфрама на востоке ДР Конго, которые затем будут перевозить в Руанду для переработки и продажи за рубеж. Предполагается, что это снизит напряженность между государствами и повысит их доходы.

При этом в правительстве ДР Конго отметили, что сотрудничество между странами нельзя будет осуществить без вывода солдат Руанды и повстанцев с территории государства.

Бои между правительственными войсками и повстанцами продолжаются на территории ДР Конго уже несколько месяцев. Власти ДРК обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

Ранее в ДР Конго зафиксировали вспышку заболеваемости холерой.