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Командующий армией Уганды анонсировал взятие столицы провинции в ДР Конго

Глава ВС Уганды заявил, что повстанцы М23 войдут в столицу провинции в ДРК
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Moses Sawasawa/AP

Командующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что армия Уганды или повстанцы движения М23 войдут в город Кисангани — административный центр провинции Чопо в Демократической республике Конго через неделю. Об этом пишет РИА Новости.

«Через неделю либо М23, либо народные силы обороны Уганды будут в Кисангани. По приказу Йовери Мусевени, главнокомандующего вооруженными силами Уганды!», — заявил Кайнеругаба.

Повстанцы движения М23 возобновили наступление на востоке республики. Попытки урегулировать конфликт даже при помощи международных усилий не удалось. Посредником по переговорам была Англоа.

Власти ДРК обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. Руанда все обвинения отрицает.

2 февраля сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали группировку М23 и армию Руанды прекратить наступление в Демократической Республике Конго.

27 января группировка М23 сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января.

Ранее повстанческая группировка сообщила о захвате города Гома в ДР Конго.

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