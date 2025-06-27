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Небензя сравнил нынешних руководителей стран ЕС с их предшественниками

Небензя: нынешние руководители стран ЕС на фоне де Голля — политические карлики
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Mary Altaffer/AP

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя считает, что нынешние европейские лидеры, в отличие от предшественников, политические «карлики». Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Оставим в стороне Черчилля и Рузвельта, но где новые де Голль, Ширак, Миттеран, Коль? Все они были в своем роде политическими гигантами, а нынешние - какие-то карлики», — сказал он.

По словам дипломата, он не помнит имена большинства глав европейских внешнеполитических ведомств, поскольку они быстро сменяются. Небензя подчеркнул, что по итогам их пребывания на должностях «не остается никакого следа».

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал «Газете.Ru», что европейцы уже давно служат «лакеями» Соединенных Штатов. Он отметил, что еще в середине 50-х годов прошлого века создавались политические карикатуры, на которых европейские политики танцуют вокруг американского президента. По словам Климова, с того времени «ситуация никак не изменилась».

Ранее эксперт объяснила, почему Европе нужен «папочка».

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