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В России назвали европейцев «лакеями» Трампа

Сенатор Климов: европейцы служат лакеями Соединенных Штатов
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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Европейцы уже давно служат «лакеями» Соединенных Штатов. Таким мнением о прошедшем в Гааге саммите НАТО с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Надеюсь, что до тех, кто живет в Европейском союзе, постепенно начнет доходить, что они уже давно находятся под руководством американцев. Если это не будет для них понятно, значит гиблое их дело. Они свой суверенитет давно профукали и вернуть не смогут, если европейские избиратели продолжат допускать к власти тех, кто служит лакеем у Трампа», — заявил сенатор.

Климов отметил, что еще в середине 50-х годов прошлого века создавались политические карикатуры, на которых европейские политики танцуют вокруг американского президента. По его словам, с того времени «ситуация никак не изменилась».

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, итогами которого остались очень недовольны западные СМИ. Многие издание обвинили европейских политиков в том, что они «пресмыкались» перед президентом США Дональдом Трампом и согласились с его предложениями по увеличению взносов на оборонные расходы.

Ранее политолог объяснил, почему лидеры ЕС склонились перед Трампом на саммите НАТО.

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