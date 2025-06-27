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Европарламент отклонил петицию об открытии границы Финляндии и России

ЕП отклонил петицию русскоязычного населения Финляндии об открытии границы с РФ
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейский парламент (ЕП) решил отклонить петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Российской Федерацией. Об этом финскому телерадиовещателю Yle заявил глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти Евросоюза Алессио Инкорвайя.

«Комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — сказал он.

Речь идет о петиции, которую в октябре прошлого года в Европарламент подало русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии.

1 апреля сообщалось, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Россией не ранее конца 2025 года. Финские журналисты писали, что если бы ЕС возобновил политические отношения с РФ, то Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе с Российской Федерацией на политическом уровне.

На следующий день стало известно, что девять российских граждан, проживающих в Финляндии, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на финские власти, посчитав, что закрытие границы с Россией нарушают их права. Суд в связи с этим запросил у Хельсинки разъяснений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Финляндия построила первые 35 км забора на границе с Россией.

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