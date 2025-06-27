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В Грузии назвали примерные сроки вступления в Евросоюз

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что его страна вступит в ЕС в 2030 году
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netgazeti.ge

Грузия намерена вступить в Европейский союз (ЕС) в 2030 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он также подчеркнул, что власти страны наметили конкретную цель — выполнить к 2028 году подписанное в 2014-м соглашение об ассоциации с ЕС более чем на 90%. При этом политик признал, что сегодня «европейская бюрократия несправедливо относится к Грузии».

«Но мы делаем все, чтобы способствовать евроинтеграции Грузии, несмотря на вызовы. <...> Если к нам будут относиться справедливо, ничто не помешает нашей евроинтеграции, к чему мы будем полностью готовы в 2030 году», — сказал Кобахидзе.

Незадолго до этого посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия может на длительный срок потерять возможность присоединиться к Евросоюзу.

Отношения между Брюсселем и Тбилиси ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иностранных агентах.

Ранее премьер Грузии увидел в НАТО меньше мотивации к расширению.

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