Премьер Грузии увидел в НАТО меньше мотивации к расширению

Премьер Грузии Кобахидзе: блок НАТО стал менее расположен к расширению

Блок НАТО стал менее расположен к расширению. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он отметил, что на фоне конфликта на Украине Североатлантический альянс все меньше говорит о расширении.

«Это данность на сегодня», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что Грузия имеет «заявленную цель о вступлении в НАТО», однако наблюдает за процессами, происходящими в альянсе.

18 июня Кобахидхе сообщил, что Грузия не приглашена на июньский саммит НАТО. Он объяснил это тем, что альянс сам перевел отношения с Тбилиси в «пассивный режим».

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО не упомянули о вступлении Украины в альянс.