Политолог назвал совместное фото главным символом саммита НАТО

Церемония фотографирования лидеров стран на прошедшем саммите НАТО куда важнее официальных заявлений и подписанных документов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Он обратил внимание на место на снимке, которое отвели президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский стоит не в первом ряду, как он, возможно, рассчитывал, а между Урсулой фон дер Ляйен и премьером Британии Киром Стармером. Это не просто случайная поза. Это расстановка ролей. Британия — его главный куратор», — отметил эксперт.

Американский лидер Дональд Трамп при этом выведен на первый план. Несмотря на критику в адрес главы Белого дома со стороны части европейских стран, его никто не решился изолировать, продолжил Светов.

В целом фото, по его словам, демонстрирует то, что НАТО консолидировалось не вокруг Украины, а вокруг страха перед Россией и желания удержать США в игре.

Саммит НАТО прошел 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, лидерам стран Европы пришлось унижаться перед Трампом в ходе саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса.

Ранее опрошенные американцы рассказали о своем отношении к Зеленскому.