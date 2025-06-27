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Опрошенные американцы рассказали о своем отношении к Зеленскому

Каждый третий американец не знает, кто такой Владимир Зеленский
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Jaimi Joy/Reuters

Треть американцев (31%) признались, что никогда не слышали о президенте Украины Владимире Зеленском. Такие результаты показал опрос исследовательской компании Tyson Group.

Опрос провели 25–26 июня среди 1027 взрослых жителей США. Погрешность составляет около 3,1%, утверждают социологи.

Среди тех, кто знаком с украинским лидером, мнения разделились: 22% относятся к нему очень положительно, еще 20% — скорее положительно. В то же время 13% выразили резко негативное мнение, а 14% — скорее негативное.

В то же время опрошенные граждане Америки прошлись и по своему президенту Дональду Трампу. Согласно опросу, проведенному YouGov совместно с Economist, уровень одобрения действий главы государства среди американцев опустился до минимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательства в него Вашингтона.

Отмечается, что исследование проводилось в тот момент, когда Трамп объявил о том, что США разбомбили ядерные объекты на территории Ирана. Согласно данным опроса, рейтинг эффективности работы американского лидера упал на 14%. Так, 54% респондентов не одобряют политику Трампа, в то время как еще 40% — поддерживают.

Ранее в США рассказали, зачем Зеленский надел костюм на саммит НАТО.

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