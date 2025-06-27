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Военблогер указал на парадокс при фильтрации украинцев, въезжающих в Россию

Военблогер Подоляка заявил о парадоксе при фильтрации украинцев на въезде в РФ
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

При въезде на территорию РФ жесткой фильтрации подвергаются не трудовые мигранты, а украинцы, которых президент России Владимир Путин называет одним народом с русскими. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Блогер сослался на данные Федеральной службы охраны (ФСО России), согласно которым стало известно, что 43,5% въезжающих в страну мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству. Кроме того, 24% из них готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в РФ по религиозным нормам. Еще 15,3% не против принять участие в незаконных акциях.

По словам Подоляки, «именно среди этих цифр затесались террористы «Крокуса»». Он отметил, что среди украинцев, которые подвергаются жесткой фильтрации, «таких диких цифр нет и даже в пятом приближении».

«Парадокс, скажете вы... И будете правы», — высказался военблогер.

До этого в Следственном комитете России заявили, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, расследование уголовного дела против 19 обвиняемых в теракте людей завершено и направлено прокурору для передачи в суд.

Ранее суд оштрафовал автора скандальных постов о теракте в «Крокусе».

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