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Стало известно, кого премьер Бельгии считает будущим «папочкой» ЕС

Politico: премьер Бельгии Вевер считает, что Мерц сможет стать «папочкой» ЕС
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Fabrizio Bensch/Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц в будущем может занять позицию «папочки» Евросоюза. Об этом сообщает газета Politico.

«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, однако, заявил, что в будущем у ЕС может появиться «новый папочка» в лице лидера Германии Мерца», — говорится в материале.

Сообщается, что бельгийский министр был впечатлен амбициями канцлера, когда речь в кулуарных дискуссиях шла об обороне объединения.

В Гааге 24–25 июня прошел саммит НАТО, итогами которого остался доволен президент США Дональд Трамп. Однако многие западные СМИ заявили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед американским лидером. Еще большее недовольство вызвали слова генерального секретаря альянса Марка Рютте, который сравнил главу Белого дома с «папочкой», разнимающим дерущихся детей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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