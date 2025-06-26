Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не называл президента Дональда Трампа «папочкой» во время саммита НАТО в Гааге. Слова Рютте передает газета The Hill.

«Я не называл его «папочкой»… Я сказал, что иногда в Европе я слышу, как некоторые страны говорят: «Эй, Марк, США останутся с нами?» И я сказал, что это немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» Так что в этом смысле я использовал «папочку» — не то чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал он.

Рютте, как пишет Hill, привлек внимание — и стал причиной шуток со стороны Трампа — после того, как употребил слово «папочка», описывая реакцию президента на военный конфликт Израиля и Ирана.

Трамп посмеялся над этим замечанием во время последующей пресс-конференции, сообщает издание.

25 июня Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения». Так он прокомментировал нецензурное высказывание американского лидера по вопросу конфликта на Ближнем Востоке и нарушения прекращения огня между странами.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.