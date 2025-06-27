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Эксперт о провале Киева на пути в ЕС: «Кому украинцы там нужны?»

Аналитик Мартынов: ЕС использует Венгрию, чтобы блокировать евроинтеграцию Киева
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Global Look Press

Евросоюз двулично подходит к вопросу о евроинтеграции Украины: с одной стороны, Брюссель говорит о будущем членстве Киева в ЕС, а с другой — доволен тем, что в Европе есть Венгрия, которая заблокирует решение об интеграции Украины в блок. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Мне кажется, что Евросоюз в этом смысле двуличен. С одной стороны, они недовольны (позицией Будапешта по евроинтеграции Киева. — прим. «Газета.Ru»), а с другой стороны, думают: «как хорошо, что у нас есть такая Венгрия в Евросоюзе, которая, так сказать, делает за нас грязную работу». Они, конечно, обещают принять Украину, но точно знают, что Венгрия заблокирует это решение. Кому эти украинцы там нужны?» — подчеркнул он.

Будапешт довольно часто выступает с особым мнением, которое базируется на национальных интересах, добавил Мартынов.

В первую очередь, отметил он, речь идет об экономических интересах Венгрии, которой нужны российские углеводороды. Кроме того, Будапешт последовательно отстаивает права закарпатских венгров на территории Украины, напомнил эксперт.

У Венгрии «всегда особая позиция», считает политолог.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

Ранее в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан.

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