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Следующим кандидатом в президенты США может стать член семьи Трампа

FT: на выборах 2028 года в США могут выдвинуть члена семьи Дональда Трампа
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Evan Vucci/AP

На выборах в США 2028 года может выдвинуться один из членов семьи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил сын Трампа Эрик в беседе с Financial Times.

«Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от республиканцев в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли баллотироваться член их семьи (Трампа. – «Газета.Ru) тогда или на последующих выборах, Эрик Трамп сказал: «Кто знает?», — говорится в сообщении издания.

По словам Эрика Трампа, он не уверен, что сможет ответить на этот вопрос.

При этом, как отметил сын президента США, на данный момент в Штатах если и есть семья, которая не извлекла выгоды из политики, то это семья Трампов.

Сообщалось, что в 2024 году Дональд Трамп получил доход в размере более $57 млн от криптопроекта World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».

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