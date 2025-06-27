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Украинский пограничник сбежал в Словакию, чтобы не попасть на фронт

«Страна.ua»: украинский пограничник сбежал в Словакию, опасаясь отправки на фронт
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Depositphotos

Украинский пограничник сбежал в Словакию, узнав, что его могут вскоре отправить на фронт. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации источника, речь идет о кинологе, служившем в отделе досмотра транспорта на КПП «Ужгород».

После того, как мужчина покинул страну и оказался в Словакии, он попросил политического убежища из-за боязни быть отправленным на фронт. Информации о том, получил ли он статус беженца, издание не приводит.

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что работу территориальных центров комплектований (ТЦК аналог военкомата на Украине. — прим. ред.) необходимо изменить, чтобы мобилизация «не становилась для людей шоком».

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий.

Ранее украинец в фургоне для хлеба хотел сбежать от мобилизации в другую страну.

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