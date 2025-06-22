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Сырский призвал изменить подход ТЦК к мобилизации на Украине

Главком ВСУ Сырский заявил о необходимости изменений в работе ТЦК
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Roman Chop/AP

Работу территориальных центров комплектований (ТЦК аналог военкомата на Украине — прим. ред.) необходимо изменить, чтобы мобилизация «не становилась для людей шоком». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Это задача, определенная президентом. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые получили ранения», — заявил он.

По словам главкома, центры должны работать «надлежащим образом» и не допускать «позорных случаев», которые могут иногда происходить. Он добавил, что главным источником обеспечения пополнения является продолжение мобилизации. И в данном контексте, по его словам, необходимо соблюдать закон и прозрачность в работе ТЦК.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий.

Ранее российский боец убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен без единого выстрела.

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