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В Китае назвали саммит НАТО победой для России

Китайское издание NetEase: саммит НАТО в Гааге стал победой для России
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Christian Hartmann/Reuters

Саммит НАТО в Гааге фактически обернулся стратегическим успехом для Москвы. Об этом пишет китайская газета NetEase.

Как отмечает издание, несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, разрыв между обещаниями западных стран и реальными действиями продолжает расти.

Особое внимание китайские аналитики уделяют позиции президента США Дональда Трампа, от которого ожидали конкретных шагов по усилению помощи Киеву. Однако, как пишет NetEase, украинская сторона получила лишь туманные обещания о «возможности» такой поддержки.

«Подобная нерешительность альянса играет на руку России. Москве выгодно затягивание процесса, которое постепенно лишает Украину ресурсов для продолжения конфликта», — сказано в статье.

По мнению китайских экспертов, итоги саммита подтвердили снижение единства среди стран НАТО в украинском вопросе, что создает благоприятные условия для реализации стратегических интересов России.

Как отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский, президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не будут помогать Украине.

Ранее в МИД РФ указали на нестыковку в заявлениях НАТО об угрозе нападения России.

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