В Раде раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО

Дубинский: Трамп дал понять Зеленскому, что США больше не будут помогать Украине

Президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не будут помогать Украине. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал Дубинский.

По его мнению, глава Белого дома понимает, что Киев использует любую встречу с ним, чтобы сформировать у мира ложное представление о нерушимой поддержке США. Дубинский подчеркнул, что Трамп каждый раз дает понять Зеленскому, что у него нет никаких оснований делать подобные выводы.

Встреча Трампа и Зеленского прошла на полях саммита НАТО 25 июня. Разговор лидеров двух стран продлился около 50 минут.

После Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что эта встреча была «продолжительной и содержательной». Украинский политик заявил, что они с Трампом обсудили важные вопросы. В частности, главы государств говорили о том, как добиться «прекращения огня и подлинного мира».

Ранее Трамп заявил, что нужно «что-то делать» с Украиной.