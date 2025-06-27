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Россия получила возможность «непрерывно» бить дронами по Украине

Le Monde: Россия может позволить себе непрерывные атаки дронами по Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может позволить себе «непрерывные» удары беспилотниками по Украине, поскольку значительно увеличила свои производственные мощности. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Если Россия может позволить себе эти непрерывные залпы, то это потому, что она значительно увеличила свои производственные мощности.

Первоначально импортированный из Ирана, этот беспилотник-камикадзе («шахед». — «Газета.Ru») уже мало чем отличается от иранского, поскольку сегодня он производится на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает Le Monde, в июне Россия выпустила почти 3000 БПЛА «шахед» по территории Украины, что составляет около 10% от общего числа беспилотных летательных аппаратов этого типа, использовавшихся за более чем три года СВО.

До этого президент РФ Владимир Путин во время совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы заявлял, что Россия в настоящее время создает отдельный род войск беспилотных систем.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотникам к 2030 году.

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