Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании

Архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого пришли задерживать в резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине, стало плохо. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение движения, которое поддерживает другого архиепископа — Баграта Галстаняна.

«Архиепископу Аджапахяну стало плохо, ему оказывают помощь», — говорится в сообщении.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

Днем ранее суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, — политического оппонента премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Его заключили под стражу на два месяца.

По версии следственного комитета Армении, Галстанян и еще более десяти человек причастны к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов в стране. Адвокат архиепископа Ованнес Худоян намерен обжаловать решение суда об аресте.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции.