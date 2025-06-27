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Верующие попытались помешать силовикам задержать армянского архиепископа

ТАСС: верующие попытались помешать силовикам задержать архиепископа ААЦ Микаэла

Верующие попытались помешать Службе национальной безопасности Армении задержать архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапаняна. Об этом сообщает ТАСС.

Среди участников протестной акции были представители духовенства. Они пели молитвы, в том числе «Отче наш», и называли силовиков «антихристами».

Задержание произошло в городе Эчмиадзин, одном из культурных центров Армении.

До этого сообщалось, что Аджапанян согласился выйти к силовикам через толпу протестующих, но при этом назвал правительство угрозой стране.

Перед этим был арестован лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Следственный комитет (СК) Армении обвинил Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти.

Ранее архиепископ Маркелл заявил, что его без причины не пустили за Благодатным огнем.

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