СМИ раскрыли уловку Нетаньяху перед ударами по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал готовившуюся свадьбу старшего сына Авнера как отвлекающий маневр перед началом ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в израильской и американской разведках.

По данным издания, за несколько дней до начала военной операции Нетаньяху объявил, что уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу сына. В публикации подчеркнули, что этот шаг израильский премьер предпринял намеренно, чтобы создать в Тегеране ложное впечатление относительно его местоположения и общей обстановки в израильской столице.

В WSJ подчеркнули, что заявление о праздновании свадьбы сына было рассчитано на то, что Иран не будет ожидать ударов до 17 июня. При этом никто из родственников Нетаньяху, в том числе его сын, не знал, что он на самом деле не приедет на свадьбу и ее придется отложить из-за боевых действий.

До этого Нетаньяху заявил, что все израильтяне страдают из-за конфликта с Ираном, отметив, что его семья тоже заплатила «личную цену»: его сын Авнер был вынужден перенести свадьбу. Также политик назвал свою супругу героем, которая несет личное бремя.

Ранее власти Ирана заявили о победе над Израилем.