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В Европе начали опасаться закупать американское оружие из-за Трампа

Bloomberg: Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа
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Global Look Press

Европа опасается закупать оружие у США из-за политики, которую ведет американский президент Дональд Трамп в отношении России, а также непредсказуемости внешней политики Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Они опасаются, что могут подвергнуться большему риску, если углубят свою зависимость от США», — говорится в публикации.

По информации агентства, для европейских стран, которые одобрили крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов до 5% от ВВП, покупка вооружений у США выглядит менее привлекательной, чем прежде. Однако страны Европы, как пишет Bloomberg, вынуждены полагаться на США из-за технологического отставания европейского оборонного сектора.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон призывает страны ЕС начать опираться на свои оборонные компании. В агентстве отметили, что европейские компании надеются на рост спроса, но признают, что «европейская оборонная промышленность в данный момент не готова взять на себя всю нагрузку».

25 июня газета Telegraph сообщила, что страны — члены НАТО на саммите в Гааге обязались направлять 5% от ВВП на основные оборонные потребности и расходы, связанные с безопасностью, ежегодно к 2035 году.

По данным издания, члены альянса будут выделять 3,5% от ВВП каждый год для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей НАТО по наращиванию оборонного потенциала. Еще до 1,5% от ВВП будут выделяться для защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности и устойчивости.

Ранее в США заявили о срыве Европой усилий Трампа по миру на Украине.

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