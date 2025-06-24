Профессор программы исследований безопасности Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана заявила, что европейские страны сорвали усилия администрации президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине, поддержав максималистские требования киевского режима. Своим мнением она поделилась в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Европейцы подорвали попытки администрации Трампа выступить посредником в достижении мирного соглашения», — отметила она.

По словам профессора, поддержка европейскими странами максималистских требований Украины лишь ухудшает переговорные позиции последней.

Кавана также подчеркнула, что европейские страны стремятся получить от США гарантии безопасности, но Вашингтон не намерен их предоставлять, чтобы сохранить возможность для диалога с Россией.

19 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ призвал Украину как можно скорее возобновить переговоры.

Ранее в США заявили, что Трамп «закончил игру» на Украине.