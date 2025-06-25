Встреча Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО завершилась

«Общественное»: встреча Трампа с Зеленским на саммите НАТО длилась 50 минут

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО завершилась. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Встреча Зеленского и Трампа завершилась, она длилась примерно 50 минут», — говорится в сообщении.

Телеканал не привел деталей встречи.

До этого Трамп в эфире телеканала Sky News назвал Зеленского «хорошим парнем».

Также Трамп рассказал, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент уточнил, что Путин был очень мил и «очень хорошо помогал в Иране». Он добавил, что прогресс в разрешении конфликта на Украине «сделан».

Ранее Трамп заявил, что нужно «что-то делать» с Украиной.