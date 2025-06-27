На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли истинные цели встречи Зеленского с Трампом

Дубинский: Зеленский встретился с Трампом для подтверждения легитимности
close
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге для того, чтобы подтвердить свою «легитимность». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС», — отметил он.

На этот саммит, сообщил Дубинский, Зеленский делает «основную ставку» после провала Киева на пути в НАТО.

До этого, как писала британская газета The Telegraph, Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя.

Саммит НАТО, отмечалось в материале, проигнорировал все беспокойства Киева. В итоговом коммюнике страны альянса не осудили Россию, а Зеленскому на мероприятии была отведена второстепенная роль. Все это свидетельствует о растущей усталости НАТО от Украины, считает автор.

Ранее СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами