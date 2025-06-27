В Сербии высказались о санкциях против России

Сербия не будет присоединяться к санкциям против России. Об этом заявил премьер-министр республики Джуро Мацут во время беседы с ТАСС.

«Пока я являюсь премьер-министром, правительство Сербии не присоединится к санкциям против России», — сказал он.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко заявил, что президенту Сербии Александару Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. Эксперт отметил, что сербский лидер старается быть своим и для Москвы, и для Брюсселя, однако так постоянно продолжаться не может.

Бондаренко допустил, что этот выбор может быть сделан не в пользу РФ. Он отметил, что поведение Вучича в отношении Москвы становится только хуже. По словам политолога, ситуация может принять новый оборот уже в конце июня, когда США грозятся ввести санкции против NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), большая часть которой принадлежит российскому «Газпрому».

В июне сам Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий.

Ранее Financial Times написала, что России надоели попытки Александара Вучича «усидеть на двух стульях».