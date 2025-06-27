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Посол США в России завершила работу и покидает Москву

Дипмиссия США: посол в России Линн Трейси завершает работу и покидает Москву
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Илья Питалев/РИА Новости

Посол США Линн Трейси завершила работу в России и покидает Москву. Об этом на странице в соцсети X сообщила американская дипмиссия в РФ.

«Посол США Линн Трейси покидает Москву», — говорится в сообщении.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США пока не запрашивали у России агреман на назначение нового посла в Москве.

Дипломату задали вопрос, известно ли, кто сменит Линн Трейси на посту главы американского диппредставительства в России.

13 июня посол США Трейси рассказала, что ее отъезд из РФ давно запланирован. По словам дипломата, после завершения миссии в Москве она намерена уволиться с дипломатической службы и проводить больше времени со своей семьей.

Ранее российский посол рассказал о встрече с Дональдом Трампом.

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