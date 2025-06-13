Посол США Трейси рассказала, чем займется после завершения миссии в Москве

Посол США в России Линн Трейси на стриме в Telegram-канале американского посольства рассказала, что после завершения своей миссии в Москве покинет дипломатическую службу.

«Мой отъезд из России был давно запланирован. Я собираюсь уволиться с дипломатической службы и проводить больше времени со своей семьей», — сказала посол.

Дипломат отметила, что сохранять межгосударственные и личные контакты всегда важно, а с приходом администрации президента США Дональда Трампа «открываются все новые каналы связи».

По словам Трейси, и американское, и российское посольства сталкивались с трудностями. В частности, это происходило из-за состояния двусторонних отношений между странами.

12 июня стало известно, что Трейси вскоре завершит свою работу. В американской дипмиссии назвали посла высокопоставленным дипломатом, работавшим в посольствах США не только в России, но и в Армении, Туркмении, Пакистане, а также в Казахстане, Афганистане и Киргизии. За свою службу Трейси была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почетной награды за выдающиеся заслуги.

Линн Трейси приступила к исполнению своих обязанностей в посольстве США в России 30 января 2023 года.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.